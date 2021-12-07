Masterchef Yarışmasında Skandal Değişiklik! Acun Ilıcalı Somer Şefe Öyle Bir Sorumluluk Verdi Ki… Duyanlar Şok Oldu...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında skandal değişiklik! Acun Ilıcalı Somer Şefe formatın değiştiğini bildirdi ve yarışmacılara bunu söylemesi için şok bir sorumluluk verdi. Bununla birlikte eleme sistemi tamamen değişti!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışmasının dün akşam ekranlara gelen bölümünde ise Mavi – Kırmızı Takım kaptanları ve takımlar belli oldu. Bunun yanında Somer Şef yarışmacılara şok bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.