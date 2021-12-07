- 07 Ara 2021 - 18:28

Masterchef Yarışmasında Skandal Değişiklik! Acun Ilıcalı Somer Şefe Öyle Bir Sorumluluk Verdi Ki… Duyanlar Şok Oldu...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında skandal değişiklik! Acun Ilıcalı Somer Şefe formatın değiştiğini bildirdi ve yarışmacılara bunu söylemesi için şok bir sorumluluk verdi. Bununla birlikte eleme sistemi tamamen değişti!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışmasının dün akşam ekranlara gelen bölümünde ise Mavi – Kırmızı Takım kaptanları ve takımlar belli oldu. Bunun yanında Somer Şef yarışmacılara şok bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Ara 2021 - 18:28 Ankara- Yaşam

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