12 Ara 2021 - 17:31
Yasak Elma Dizisinde Bomba Gibi Veda! Kumru Ayrılıyor, Ortalık Sallanıyor! Seyirci Sonunda Bayram Edecek! Davul Zurna Tutuldu, “Metrese Bay Bay” Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Kumru ayrılıyor! Seyirci resmen bayram etti, davul zurna tutuldu! Yıldız’ında son sahnede dediği gibi “Metrese bay bay” yorumu Twitter’de gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Berk Oktay, Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz gibi birbirinden güçlü oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Gündeme bomba gibi düşen bir ayrılık ise resmen yaşadı! Çağatay’la yan yana gelen Kumru, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.