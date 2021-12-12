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12 Ara 2021 - 17:31

Yasak Elma Dizisinde Bomba Gibi Veda! Kumru Ayrılıyor, Ortalık Sallanıyor! Seyirci Sonunda Bayram Edecek! Davul Zurna Tutuldu, “Metrese Bay Bay” Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Kumru ayrılıyor! Seyirci resmen bayram etti, davul zurna tutuldu! Yıldız’ında son sahnede dediği gibi “Metrese bay bay” yorumu Twitter’de gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?