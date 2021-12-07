- 07 Ara 2021 - 11:53 G: 07 Ara 2021 - 11:54

Masterchef Safanur’un Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Emir Elidemir Deniyordu, Gerçekler Şoke Etti! Meğer İki İsim…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te geçtiğimiz günlerde elenen Safanur’un aşkı Masterchef’te çıktı! Kısa bir süre önce Emir Elidemir’le adı aşk iddialarına karışan Safanur Bol’un gerçek aşkı şoke etti! Aşklarını aylarca saklayan Safanur Bol, meğer o isimle…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Özellikle Pazar akşamları bir yarışmacı elendiği için tansiyon daha çok artıyordu. Geçtiğimiz hafta Pazar akşamı ekranlara veda eden isim ise Safanur olmuştu. Yarışma sonrasında sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Safanur Bol’un gerçek aşkı olduğu iddia edilen isim dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Ara 2021 - 11:53 Ankara- Magazin

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