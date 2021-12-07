Masterchef Safanur’un Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Emir Elidemir Deniyordu, Gerçekler Şoke Etti! Meğer İki İsim…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Özellikle Pazar akşamları bir yarışmacı elendiği için tansiyon daha çok artıyordu. Geçtiğimiz hafta Pazar akşamı ekranlara veda eden isim ise Safanur olmuştu. Yarışma sonrasında sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Safanur Bol’un gerçek aşkı olduğu iddia edilen isim dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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