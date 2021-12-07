07 Ara 2021 - 18:32
Merve Boluğur’dan Eski Eşi Murat Dalkılıç’a Şok Gönderme! Öyle Sözler Dedi Ki, Ortalık Karışacak!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur’dan eski eşi Murat Dalkılıç’a şok göndermede bulundu. Katıldığı programda hayatı ve özel ilişkileri hakkında sözlerde bulunan Merve Boluğur, “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Merve Boluğur, gündeme bomba gibi düştü. Programda yapmış olduğu açıklamayla hayranlarından “Murat Dalkılıç’a göndermede bulunuyor ama ne demek istemiş ben anlamadım” yorumlarında bulundular. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.