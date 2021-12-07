- 07 Ara 2021 - 23:39

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Ağlatan Ayrılık Geldi! Züleyha’nın Eli Ayağı Boşalacak! Önce Yılmaz, Sonra Demir, Şimdi Bu!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ağlatan ayrılık resmen geldi! Züleyha’nın elini ayağını boşaltacak ve artık son noktaya getiren bu durum ağızların açık kalmasına neden oldu. Tüm sevdiklerini sırayla kaybeden Züleyha’nın bu vedadan sonra uzun bir süre kendisine gelemeyeceği ise konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde; İbrahim Çelikkol, Hilal Altınbilek ve Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı isimlerin yerini aldığı Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarının yıllardır yıldızı olarak kalmıştı. Camdaki Kız dizisinin girişi ise dengelerin değişmesini neden olmuştu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde reytingler düşerken; birde dizideki başrol oyuncuların tek tek ayrılması diziyi finale doğru götürmüştü.

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07 Ara 2021 - 23:39 Ankara- Yaşam

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