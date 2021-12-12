Masterchef Danilo Şef'in Avukatı Bombayı Patlattı! Ortalığı Titretti... Eşiyle İlgili Her Şey Ortaya Çıktı! Boşanamama İddialarına Tokat Gibi Cevap Geldi! 500 Bin Euro Krizi…

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet yazarlarından Mehmet Üstündağ; Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek Zanna’nın anlaşmalı boşanma kararı aldıklarını fakat anlaşmayı sağlayamadıkları için boşanamadıkları gündeme bomba gibi düşmüştü. Boşanma tazminatı olarak 500 bin Euro teklif edildiği fakat Tuğçe Demirbilek Zanna’nın 1000 bin Euro istediği gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Danilo Zanna’nın avukatından şok sözler geldi. Peki, neler oluyor?

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