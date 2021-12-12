Masterchef Danilo Şef'in Avukatı Bombayı Patlattı! Ortalığı Titretti... Eşiyle İlgili Her Şey Ortaya Çıktı! Boşanamama İddialarına Tokat Gibi Cevap Geldi! 500 Bin Euro Krizi…
Masterchef yarışmasının jüri üyesi olan Danilo Şef, geçtiğimiz aylarda eşi Tuğçe Demirbilek Zanna’yla boşanma kararı almıştı. Sosyal medyada yayılan bu iddianın ardından başarılı şef boşanacaklarını duyurmuştu. İkilinin 500 Bin Euro yüzünden boşanamadığı iddiaları gündeme düşünce Avukat Altın Mimir ise anında devreye girdi ve boşanamama iddialarına tokat gibi cevap verdi! işte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Hürriyet yazarlarından Mehmet Üstündağ; Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek Zanna’nın anlaşmalı boşanma kararı aldıklarını fakat anlaşmayı sağlayamadıkları için boşanamadıkları gündeme bomba gibi düşmüştü. Boşanma tazminatı olarak 500 bin Euro teklif edildiği fakat Tuğçe Demirbilek Zanna’nın 1000 bin Euro istediği gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Danilo Zanna’nın avukatından şok sözler geldi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.