Defne Samyeli’nden Fizik Şov! Havuz Başında Bikinili Paylaşımlarıyla Tir Tir Titretti! Sosyal Medyayı Coşturdu!

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Defne Samyeli’nin sosyal medya paylaşımı ağızların açık kalmasına neden oldu. 49 yaşındaki güzel oyuncunun fiziğini konuşturması ve fitliğini kanıtladığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, 18’likleri resmen çatlattı. Sık sık cesur paylaşımlara yer veren ve güzelliğiyle dengeleri değiştiren Defne Samyeli bu kez de kış ortasında bikinili bir paylaşım yaptı! Peki, neler oluyor?

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