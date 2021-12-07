- 07 Ara 2021 - 23:26

Defne Samyeli’nden Fizik Şov! Havuz Başında Bikinili Paylaşımlarıyla Tir Tir Titretti! Sosyal Medyayı Coşturdu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli’nden fizik şov! Havuz başında karın kaslarını ve bikinili vücudunu paylaşan Defne Samyeli, ağızların açık kalmasına neden oldu. Elinin tersiyle Altın Kelebek Ödül Törenini iten başarılı oyuncu, sosyal medyayı coşturdu! Birçok kişiden “Yandık be” yorumlarını alan Defne Samyeli, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Defne Samyeli’nin sosyal medya paylaşımı ağızların açık kalmasına neden oldu. 49 yaşındaki güzel oyuncunun fiziğini konuşturması ve fitliğini kanıtladığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, 18’likleri resmen çatlattı. Sık sık cesur paylaşımlara yer veren ve güzelliğiyle dengeleri değiştiren Defne Samyeli bu kez de kış ortasında bikinili bir paylaşım yaptı! Peki, neler oluyor?

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07 Ara 2021 - 23:26 Ankara- Yaşam

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