Yargı Dizisinde Engin’in Üzeri Çizildi! Bundan Sonra Dizide Olmayacak! Ceylin İçin Hayat Yeniden Başlıyor! Neler Olacak?

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümü ile seyircisini bir kez daha ters köşeye yatırdı. Engin’e yapılan hamlenin ardından seyircisini bir hayli meraklandıran Yargı dizisi, Engin’in ölüp ölmeyeceği sorusunu seyircisine sordurmayı başardı. Öte yandan Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı da seyircisine bu konuda ipuçları verdi! Peki, Yargı dizisinden Engin ayrılıyor mu? Yargı dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…



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