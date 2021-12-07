Yargı Dizisinde Engin’in Üzeri Çizildi! Bundan Sonra Dizide Olmayacak! Ceylin İçin Hayat Yeniden Başlıyor! Neler Olacak?
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümü ile seyircisini bir kez daha ters köşeye yatırdı. Engin’e yapılan hamlenin ardından seyircisini bir hayli meraklandıran Yargı dizisi ile ilgili son detaylar...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümü ile seyircisini bir kez daha ters köşeye yatırdı. Engin’e yapılan hamlenin ardından seyircisini bir hayli meraklandıran Yargı dizisi, Engin’in ölüp ölmeyeceği sorusunu seyircisine sordurmayı başardı. Öte yandan Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı da seyircisine bu konuda ipuçları verdi! Peki, Yargı dizisinden Engin ayrılıyor mu? Yargı dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…
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07 Ara 2021 - 17:57 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.