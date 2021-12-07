- 07 Ara 2021 - 17:55 G: 07 Ara 2021 - 18:09

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisine Müjde Üzerine Müjde! Oktay Kaynarca ATV İle Yeniden Anlaştı, Öyle Bir Geliyor Ki… “Yok Artık”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kısa bir süre önce ATV ve yapım arasında çıkan sorundan dolayı ekranlara veda etmişti. Şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisine müjde üzerine müjde resmen geldi. Oktay Kaynarca iddialara göre ATV ile yeniden bir anlaşmada bulundu. Birçok kişi ise bu duruma “Yok artık” yorumlarında bulundu!

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekranlara 200. Bölümü çekilmiş olmasına rağmen gelmemişti. 7. Sezon heyecanı beklenirken; dizinin final yaptığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Oktay Kaynarca’dan şok haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 Ara 2021 - 17:55 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinde Engin’in Üzeri Çizildi! Bundan Sonra Dizide Olmayacak! Ceylin İçin Hayat Yeniden Başlıyor! Neler Olacak? mask
Yargı Dizisinde Engin’in Üzeri Çizildi! Bundan Sonra Dizide Olmayacak! Ceylin İçin Hayat Yeniden Başlıyor! Neler Olacak?
Aziz Dizisi Final Yapıyor! O Sahneler Seyirciyi Köpürttü, Delirtti! “Yazıklar Olsun” Bir Gecede Milyonlarca Şikayet! Başladığı Gibi Bitiyor… mask
Aziz Dizisi Final Yapıyor! O Sahneler Seyirciyi Köpürttü, Delirtti! “Yazıklar Olsun” Bir Gecede Milyonlarca Şikayet! Başladığı Gibi Bitiyor…
Sadakatsiz Dizisinde Asya ve Aras Evlenmeye Karar Verdi! Volkan ve Ali Krizleri Geçirdi, Yakında Düğün Var! Kafalar Yenildi, Seyirci Çıldırdı! Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Dizisinde Asya ve Aras Evlenmeye Karar Verdi! Volkan ve Ali Krizleri Geçirdi, Yakında Düğün Var! Kafalar Yenildi, Seyirci Çıldırdı! Neler Oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Ağlatan Ayrılık Geldi! Züleyha’nın Eli Ayağı Boşalacak! Önce Yılmaz, Sonra Demir, Şimdi Bu! “Yazıklar Olsun” mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Ağlatan Ayrılık Geldi! Züleyha’nın Eli Ayağı Boşalacak! Önce Yılmaz, Sonra Demir, Şimdi Bu! “Yazıklar Olsun”
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 62. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 7 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması… mask
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 62. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 7 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
Masumlar Apartmanı 50. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 7 Aralık Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı 50. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 7 Aralık Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 12. Bölüm 2021 Full İzle! 7 Aralık 2021 Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 12. Bölüm 2021 Full İzle! 7 Aralık 2021 Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
MasterChef 2021 Full İzle! 7 Aralık 2021 MasterChef 129. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 7 Aralık 2021 MasterChef 129. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Esra Erol'da 7 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 7 Aralık 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 7 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 7 Aralık 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Müge Anlı 7 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 7 Aralık 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 7 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 7 Aralık 2021 Salı ATV Canlı İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Dilara ve Sergen Evlenmeye Karar Verdi! Evlenme Teklifi Ortaya Çıktı, Gözler Kamaştı! Şefler Nikah Şahidi Oluyor… mask
Masterchef Dilara ve Sergen Evlenmeye Karar Verdi! Evlenme Teklifi Ortaya Çıktı, Gözler Kamaştı! Şefler Nikah Şahidi Oluyor…
Defne Samyeli’nden Fizik Şov! Havuz Başında Bikinili Paylaşımlarıyla Tir Tir Titretti! Elinin Tersiyle İtmişti, Sosyal Medyayı Coşturdu! “Yandık Be” mask
Defne Samyeli’nden Fizik Şov! Havuz Başında Bikinili Paylaşımlarıyla Tir Tir Titretti! Elinin Tersiyle İtmişti, Sosyal Medyayı Coşturdu! “Yandık Be”
Serdar Ortaç’ın Eski Eşinden Tokat Gibi Sözler! Yıllarca Sustu Ama Sonunda Açıkladı! Evliliklerinin Bitmesinin Nedeni… “Ne Yaptın Be Serdar” mask
Serdar Ortaç’ın Eski Eşinden Tokat Gibi Sözler! Yıllarca Sustu Ama Sonunda Açıkladı! Evliliklerinin Bitmesinin Nedeni… “Ne Yaptın Be Serdar”
Elçin Sangu Sinem Kobal Mı Benzemeye Çalışıyor? Gören Tanıyamıyor, Tekrar Tekrar Bakıyor! Kiralık Aşk'da Ki Elçin Sangu’yu Unutun mask
Elçin Sangu Sinem Kobal Mı Benzemeye Çalışıyor? Gören Tanıyamıyor, Tekrar Tekrar Bakıyor! Kiralık Aşk'da Ki Elçin Sangu’yu Unutun
Kayahan'ın Kızı Beste Açar Bambaşka Birisine Dönüştü! Gören Tanıyamıyor, Tekrar Tekrar Bakıyor! Son Hali Ağızları Açık Bıraktı… mask
Kayahan'ın Kızı Beste Açar Bambaşka Birisine Dönüştü! Gören Tanıyamıyor, Tekrar Tekrar Bakıyor! Son Hali Ağızları Açık Bıraktı…
Gökçe Bahadır Estetiksiz Haliyle Titretti! Görenler “Yok Artık” Dedi! Dişleri, Dudakları, Adeta Yeniden Doğmuş... mask
Gökçe Bahadır Estetiksiz Haliyle Titretti! Görenler “Yok Artık” Dedi! Dişleri, Dudakları, Adeta Yeniden Doğmuş...
Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez’in Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Değişimi ‘O Da Mı Estetikli?’ Dedirtti İşte Estetiksiz O Hali... mask
Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez’in Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Değişimi ‘O Da Mı Estetikli?’ Dedirtti İşte Estetiksiz O Hali...
Güzel Psikolog Esra Ezmeci'nin Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı! Psikolog Esra Ezmeci Kaç Yaşında Evli Mi? İşte Estetiksiz O Hali mask
Güzel Psikolog Esra Ezmeci'nin Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı! Psikolog Esra Ezmeci Kaç Yaşında Evli Mi? İşte Estetiksiz O Hali
Akın Akınözü'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! Sevgilisi Sandra Pestemalciyan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Akın Akınözü'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! Sevgilisi Sandra Pestemalciyan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Masterchef Yarışmasında Kazanan Takım İfşa Edildi! İç Savaş Başladı, Artık Soğuk Savaş Bitti! Stüdyo Birbirine Girdi, Mehmet Şef Çaresiz… mask
Masterchef Yarışmasında Kazanan Takım İfşa Edildi! İç Savaş Başladı, Artık Soğuk Savaş Bitti! Stüdyo Birbirine Girdi, Mehmet Şef Çaresiz…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’daki Fatma Hakkında Şok Gerçek! Seyirciler Delirdi, Çıldırdı! Utanç Verici, Mide Bulandırıcı Bir Hamilelik Yaşayan Fatma… mask
Esra Erol’daki Fatma Hakkında Şok Gerçek! Seyirciler Delirdi, Çıldırdı! Utanç Verici, Mide Bulandırıcı Bir Hamilelik Yaşayan Fatma…
Yargı Dizisinde Engin’in Üzeri Çizildi! Bundan Sonra Dizide Olmayacak! Ceylin İçin Hayat Yeniden Başlıyor! Neler Olacak? mask
Yargı Dizisinde Engin’in Üzeri Çizildi! Bundan Sonra Dizide Olmayacak! Ceylin İçin Hayat Yeniden Başlıyor! Neler Olacak?
Masterchef Türkiye’de Skandal Karar! Acun Ilıcalı Somer Sivrioğlu’na Söyletti! Bundan Sonra Böyle… mask
Masterchef Türkiye’de Skandal Karar! Acun Ilıcalı Somer Sivrioğlu’na Söyletti! Bundan Sonra Böyle…
Asgari Ücrette Karar Çıktı! 4000 Bin Lira Oluyor Mu? Ağızlar Açık Kaldı, Gündem Değişti! Neler Oluyor? mask
Asgari Ücrette Karar Çıktı! 4000 Bin Lira Oluyor Mu? Ağızlar Açık Kaldı, Gündem Değişti! Neler Oluyor?
Masterchef Mavi Takım Kaptanı Kıyameti Yaşattı! Kimsenin Aklının Ucundan Geçmedi, Seyirci Delirdi! Her Şey Ortaya Çıktı! mask
Masterchef Mavi Takım Kaptanı Kıyameti Yaşattı! Kimsenin Aklının Ucundan Geçmedi, Seyirci Delirdi! Her Şey Ortaya Çıktı!
Hangi Burçlar Çok Arkadaş Edinir? İşte Çevresi Kalabalık Olan Burçlar… mask
Hangi Burçlar Çok Arkadaş Edinir? İşte Çevresi Kalabalık Olan Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status