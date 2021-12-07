Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisine Müjde Üzerine Müjde! Oktay Kaynarca ATV İle Yeniden Anlaştı, Öyle Bir Geliyor Ki… “Yok Artık”
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kısa bir süre önce ATV ve yapım arasında çıkan sorundan dolayı ekranlara veda etmişti. Şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisine müjde üzerine müjde resmen geldi. Oktay Kaynarca iddialara göre ATV ile yeniden bir anlaşmada bulundu. Birçok kişi ise bu duruma “Yok artık” yorumlarında bulundu!
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekranlara 200. Bölümü çekilmiş olmasına rağmen gelmemişti. 7. Sezon heyecanı beklenirken; dizinin final yaptığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Oktay Kaynarca’dan şok haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.