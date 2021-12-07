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07 Ara 2021 - 17:55

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisine Müjde Üzerine Müjde! Oktay Kaynarca ATV İle Yeniden Anlaştı, Öyle Bir Geliyor Ki… “Yok Artık”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kısa bir süre önce ATV ve yapım arasında çıkan sorundan dolayı ekranlara veda etmişti. Şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisine müjde üzerine müjde resmen geldi. Oktay Kaynarca iddialara göre ATV ile yeniden bir anlaşmada bulundu. Birçok kişi ise bu duruma “Yok artık” yorumlarında bulundu!