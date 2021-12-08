ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 8 Aralık 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkentlilerin etkilendiği su altyapı çalışmaları şehrin çeşitli noktalarında bugün de sürdürülmeye devam ediyor. Bu çalışmalar esnasında su kesintileri ortaya çıkıp çıkmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, ASKİ 8 Aralık Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 8 Aralık Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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