- 08 Ara 2021 - 08:48 G: 08 Ara 2021 - 08:50

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 8 Aralık 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 8 Aralık 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Başkentlilerin etkilendiği su altyapı çalışmaları şehrin çeşitli noktalarında bugün de sürdürülmeye devam ediyor. Bu çalışmalar esnasında su kesintileri ortaya çıkıp çıkmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, ASKİ 8 Aralık Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 8 Aralık Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…


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08 Ara 2021 - 08:48 - Yaşam

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