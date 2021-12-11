- 11 Ara 2021 - 21:38

Sultan Vahdettin’in Mezarının Nerede Olduğunu Öğrenince Çok Şaşıracaksınız? Gerçeği Duyan İnanamadı!

Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahı olan Sultan Vahdettin, ölümü ile tarih severleri meraklandırmaya başladı. Osmanlı toprakları dışında yaşamını kaybeden Sultan Vahdettin ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahı olan Sultan Vahdettin, ölümü ile tarih severleri meraklandırmaya başladı. Osmanlı toprakları dışında yaşamını kaybeden Sultan Vahdettin’in Türkiye Cumhuriyeti topraklarına gömülmediğini de öğrenen tarih severler, konu ile ilgili sorularına yanıt arar hale geldi. Öte yandan Sultan Vahdettin’in mezarının olduğu yeri görenler, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Sultan Vahdettin nerede ve ne zaman öldü? Sultan Vahdettin’in mezarı nerede? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

11 Ara 2021 - 21:38 - Kültür - Sanat

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