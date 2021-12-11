Kanuni Sultan Süleyman Ne Kadar Toprak Aldığını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız? Gerçekleri Duyan İnanamadı!
Osmanlı İmparatorluğu’nun en çok toprağa hükmeden padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, fethettiği toprakların metrekaresi ile herkesi şaşkına çevirmeyi başarıyor. Sizde Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Osmanlı İmparatorluğu’nun en çok toprağa hükmeden padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, fethettiği toprakların metrekaresi ile herkesi şaşkına çevirmeyi başarıyor. Elde ettiği başarılarının yanı sıra dünyada hüküm sürdüğü bölgeleri görenlerin ise, şaşkınlığı adeta iki kat artıyor! Peki, Kanuni Sultan Süleyman nereleri fethetti? Kanuni Sultan Süleyman ne kadar toprak aldı? İşte, detaylar…
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11 Ara 2021 - 21:34 - Kültür - Sanat
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.