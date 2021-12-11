- 11 Ara 2021 - 21:34 G: 11 Ara 2021 - 21:35

Kanuni Sultan Süleyman Ne Kadar Toprak Aldığını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız? Gerçekleri Duyan İnanamadı!

Osmanlı İmparatorluğu’nun en çok toprağa hükmeden padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, fethettiği toprakların metrekaresi ile herkesi şaşkına çevirmeyi başarıyor. Sizde Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Osmanlı İmparatorluğu’nun en çok toprağa hükmeden padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, fethettiği toprakların metrekaresi ile herkesi şaşkına çevirmeyi başarıyor. Elde ettiği başarılarının yanı sıra dünyada hüküm sürdüğü bölgeleri görenlerin ise, şaşkınlığı adeta iki kat artıyor! Peki, Kanuni Sultan Süleyman nereleri fethetti? Kanuni Sultan Süleyman ne kadar toprak aldı? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

11 Ara 2021 - 21:34 - Kültür - Sanat

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Hangi Burç Ne Yapsa Eski Tas Eski Hamamdır? İşte O Burç Ne Yaşarsa Yasasın Asla Değişmez... mask
Hangi Burç Ne Yapsa Eski Tas Eski Hamamdır? İşte O Burç Ne Yaşarsa Yasasın Asla Değişmez...
Hangi Burç DOST canlısıdır? İşte Arkadaşı İçin Ölüp Biten Burçlar… mask
Hangi Burç DOST canlısıdır? İşte Arkadaşı İçin Ölüp Biten Burçlar…
Hangi Burcun Erkeği Pamuk Gibidir? İşte Dışı Sert İçi Yumuşacık Olan Burçlar… mask
Hangi Burcun Erkeği Pamuk Gibidir? İşte Dışı Sert İçi Yumuşacık Olan Burçlar…
Hangi Burç Anadolu Kadınıdır? İşte Hal ve Hareketleriyle Mest Eden Burçlar… mask
Hangi Burç Anadolu Kadınıdır? İşte Hal ve Hareketleriyle Mest Eden Burçlar…
Hangi Burç Boş Konuşur? İşte Çenesiyle Yoran Burçlar… mask
Hangi Burç Boş Konuşur? İşte Çenesiyle Yoran Burçlar…
Hangi Burç Kendisine Çok Güvenir? İşte Sınırları Aşıp Ego Yapan Burçlar… mask
Hangi Burç Kendisine Çok Güvenir? İşte Sınırları Aşıp Ego Yapan Burçlar…
Kalbi Pamuk Gibi Yumuşak Olan Burçlar Hangileri? İşte Kalbinde Kötülük Olmayan Burçlar mask
Kalbi Pamuk Gibi Yumuşak Olan Burçlar Hangileri? İşte Kalbinde Kötülük Olmayan Burçlar
Hangi Burç Har Vurup Harman Savurur? İşte Hesapsız, Düşüncesiz Para Harcayan O Burç... mask
Hangi Burç Har Vurup Harman Savurur? İşte Hesapsız, Düşüncesiz Para Harcayan O Burç...
Sürekli Başı Dertten Kurtulmayan Burç Hangisidir? İşte Sıkıntılı, Tehlikeli Durum İçinde Olan O Burç... mask
Sürekli Başı Dertten Kurtulmayan Burç Hangisidir? İşte Sıkıntılı, Tehlikeli Durum İçinde Olan O Burç...
Hep Para Peşinde Koşan Burçlar Hangisidir? İşte İşi Gücü Hesap, Kitap Olan O Burç mask
Hep Para Peşinde Koşan Burçlar Hangisidir? İşte İşi Gücü Hesap, Kitap Olan O Burç
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kendini Beğenmiş Havalı Burç Hangisidir? İşte Böbürlenen O Burç... mask
Kendini Beğenmiş Havalı Burç Hangisidir? İşte Böbürlenen O Burç...
Hangi Burç Ne Yapsa Eski Tas Eski Hamamdır? İşte O Burç Ne Yaşarsa Yasasın Asla Değişmez... mask
Hangi Burç Ne Yapsa Eski Tas Eski Hamamdır? İşte O Burç Ne Yaşarsa Yasasın Asla Değişmez...
Hangi Burç DOST canlısıdır? İşte Arkadaşı İçin Ölüp Biten Burçlar… mask
Hangi Burç DOST canlısıdır? İşte Arkadaşı İçin Ölüp Biten Burçlar…
Masterchef Hasan’dan Skandal Aşk Pozu! İhanet ve Aldatma İddialarıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü, Ortalık Karıştı! mask
Masterchef Hasan’dan Skandal Aşk Pozu! İhanet ve Aldatma İddialarıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü, Ortalık Karıştı!
Masterchef’te Elenen İsim İfşalandı, Kurbanlar Kesildi! Görenler Göbek Atıyor, Böyle Bir Sevinç Yok! Seyircilerin Nutku Tutuldu! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Elenen İsim İfşalandı, Kurbanlar Kesildi! Görenler Göbek Atıyor, Böyle Bir Sevinç Yok! Seyircilerin Nutku Tutuldu! Neler Oluyor?
Gelinim Mutfakta Yarışmasında Büyük Kriz! Öyle Bir İsim Gelecek Ki, Ortalık Çok Fena Karışacak! Kavga, Gürültü, Kaos Haftasına Hazır Olun! mask
Gelinim Mutfakta Yarışmasında Büyük Kriz! Öyle Bir İsim Gelecek Ki, Ortalık Çok Fena Karışacak! Kavga, Gürültü, Kaos Haftasına Hazır Olun!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status