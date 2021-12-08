Masterchef Sergen ve Dilara Aşklarını Canlı Yayında İtiraf Ettiler! Şeflerin Önünde Utanmadan... Aşk Sözcükleri Havada Uçuştu! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Dilara ve Sergen’den aşk itirafı geldi! Canlı yayında itiraf ettiler; şeflerin önünde öyle şeyler dedikler ki, “Utanmadan nasıl böyle yapıyorsunuz?” yorumlarınız aldılar. Aşk sözcükleri havada uçuşurken; Masterchef izleyicisi ise büyük bir şok yaşattı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Takımların seçilmesinin ardından çay saati adı altında birçok tatlı ve tuzlu atıştırmalık yapan takımlar arasından Mavi takım kazanan isim olmuştu. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki gerginlik ise daha oyun başlamadan ortaya çıkmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.