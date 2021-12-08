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08 Ara 2021 - 09:26

Masterchef Sergen ve Dilara Aşklarını Canlı Yayında İtiraf Ettiler! Şeflerin Önünde Utanmadan... Aşk Sözcükleri Havada Uçuştu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Dilara ve Sergen’den aşk itirafı geldi! Canlı yayında itiraf ettiler; şeflerin önünde öyle şeyler dedikler ki, “Utanmadan nasıl böyle yapıyorsunuz?” yorumlarınız aldılar. Aşk sözcükleri havada uçuşurken; Masterchef izleyicisi ise büyük bir şok yaşattı.