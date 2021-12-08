- 08 Ara 2021 - 10:08 G: 08 Ara 2021 - 10:26

Masterchef Safanur’dan Fizik Şov! Karın Kaslarını Sergiledi, Fitliğini Konuşturdu! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle… “Yandık Be Safanur!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Safanur Bol’dan fizik şov! Karın kaslarını sergileyen başarılı şef adayı, fitliğini konuşturdu. Masterchef yarışmasından geçtiğimiz hafta elenen başarılı yarışmacı, üzerine yapışan kıyafetlerini giyince; “Yandık ve Safanur” yorumlarını aldı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın en renkli yüzü olarak bilinen Safanur Bol, Masterchef Emir Elidemir’le aşk yaşadığı iddialarının ardından Tahsin Küçük’le olan samimi pozları da aşk dedikodularını çıkarttı. Yarışma sonrasında sosyal medya hesabını aktif kullanan Safanur Bol, şimdi ise fiziğini ve fitliğini konuşturdu! İşte Safanur Bol’dan gelen o paylaşım!

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08 Ara 2021 - 10:08 Ankara- Yaşam

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