Masterchef Safanur’dan Fizik Şov! Karın Kaslarını Sergiledi, Fitliğini Konuşturdu! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle… “Yandık Be Safanur!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Safanur Bol’dan fizik şov! Karın kaslarını sergileyen başarılı şef adayı, fitliğini konuşturdu. Masterchef yarışmasından geçtiğimiz hafta elenen başarılı yarışmacı, üzerine yapışan kıyafetlerini giyince; “Yandık ve Safanur” yorumlarını aldı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın en renkli yüzü olarak bilinen Safanur Bol, Masterchef Emir Elidemir’le aşk yaşadığı iddialarının ardından Tahsin Küçük’le olan samimi pozları da aşk dedikodularını çıkarttı. Yarışma sonrasında sosyal medya hesabını aktif kullanan Safanur Bol, şimdi ise fiziğini ve fitliğini konuşturdu! İşte Safanur Bol’dan gelen o paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.