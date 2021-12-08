Sultan Alparslan Ne Zaman, Kaç Yaşında Öldü? Gerçekleri Duyunca İnanamayacaksınız! Meğer Bir Hain Tarafından Hançer...

TRT1 ekranlarının yeni fenomeni olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden bu yana Sultan Alp Arslan’ın kim olduğu çok merak edilmeye başlandı. Büyük Selçuklu’nun kurulmasında önemli isimlerden biri olan Sultan Alp Arslan, elde ettiği başarıların yanı sıra yaşadığı aşk ile de dillere destan olmayı başardı. Öte yandan Sultan Alp Arslan ile ilgili en çok şaşırtan detay, öldüğü andaki yaşı oldu! Peki, Sultan Alparslan ne zaman, kaç yaşında öldü? İşte, detaylar…



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