Sultan Alparslan Ne Zaman, Kaç Yaşında Öldü? Gerçekleri Duyunca İnanamayacaksınız! Meğer Bir Hain Tarafından Hançer...
TRT1 ekranlarının yeni fenomeni olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden bu yana Sultan Alp Arslan’ın kim olduğu çok merak edilmeye başlandı. Büyük Selçuklu’nun kurulmasında önemli isimlerden biri olan Sultan Alp Arslan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TRT1 ekranlarının yeni fenomeni olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden bu yana Sultan Alp Arslan’ın kim olduğu çok merak edilmeye başlandı. Büyük Selçuklu’nun kurulmasında önemli isimlerden biri olan Sultan Alp Arslan, elde ettiği başarıların yanı sıra yaşadığı aşk ile de dillere destan olmayı başardı. Öte yandan Sultan Alp Arslan ile ilgili en çok şaşırtan detay, öldüğü andaki yaşı oldu! Peki, Sultan Alparslan ne zaman, kaç yaşında öldü? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
08 Ara 2021 - 17:14 - Kültür - Sanat
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.