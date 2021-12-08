En Uzun Süre Yaşayan Osmanlı Padişahı Kimdir? Gerçekleri Duyunca İnanamayacaksınız! Bunlar Yaşanmış…
Elde ettikleri başarılar, hükmettikleri topraklar ve gönüllerini kaptırdıkları sultanlar ile hafızalardan silinmeyen Osmanlı padişahları, ölüm ve tahttan indiriliş hikayeleri ile de tarih severlerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Sizde en uzun süre tahta kalan Osmanlı Padişahlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Elde ettikleri başarılar, hükmettikleri topraklar ve gönüllerini kaptırdıkları sultanlar ile hafızalardan silinmeyen Osmanlı padişahları, ölüm ve tahttan indiriliş hikayeleri ile de tarih severlerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Özellikle yaşam ve hüküm süreli ile herkesi şoke eden Osmanlı Devleti padişahlarından en çok yaşayan padişahı görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, en uzun süre yaşayan Osmanlı padişahı kimdir? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
08 Ara 2021 - 17:14 - Kültür - Sanat
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.