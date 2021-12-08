- 08 Ara 2021 - 17:14

En Uzun Süre Yaşayan Osmanlı Padişahı Kimdir? Gerçekleri Duyunca İnanamayacaksınız! Bunlar Yaşanmış…

Elde ettikleri başarılar, hükmettikleri topraklar ve gönüllerini kaptırdıkları sultanlar ile hafızalardan silinmeyen Osmanlı padişahları, ölüm ve tahttan indiriliş hikayeleri ile de tarih severlerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Sizde en uzun süre tahta kalan Osmanlı Padişahlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Elde ettikleri başarılar, hükmettikleri topraklar ve gönüllerini kaptırdıkları sultanlar ile hafızalardan silinmeyen Osmanlı padişahları, ölüm ve tahttan indiriliş hikayeleri ile de tarih severlerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Özellikle yaşam ve hüküm süreli ile herkesi şoke eden Osmanlı Devleti padişahlarından en çok yaşayan padişahı görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, en uzun süre yaşayan Osmanlı padişahı kimdir? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

08 Ara 2021 - 17:14 - Kültür - Sanat

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Sevdiğini Bir Gün Değil Bir Ömür Seven Burçlar Hangisidir? İşte En Çok Seven Burçlar Sıralaması mask
Sevdiğini Bir Gün Değil Bir Ömür Seven Burçlar Hangisidir? İşte En Çok Seven Burçlar Sıralaması
Hangi Burç Ekmeğinin Peşinde? İşte Aşk Meşk İşlerini Bir Kenara Bırakmış Olan Burçlar… mask
Hangi Burç Ekmeğinin Peşinde? İşte Aşk Meşk İşlerini Bir Kenara Bırakmış Olan Burçlar…
Hangi Burç Aşırı Utangaçtır? İşte Çekingen Olup İki Lafı Bir Araya Getiremeyen Burçlar… mask
Hangi Burç Aşırı Utangaçtır? İşte Çekingen Olup İki Lafı Bir Araya Getiremeyen Burçlar…
Hangi Burç Aşırı Bahtsızdır? İşte Allah’ın Her Günü Feleğin Sillesini Yiyen En Bahtsız Burçlar… mask
Hangi Burç Aşırı Bahtsızdır? İşte Allah’ın Her Günü Feleğin Sillesini Yiyen En Bahtsız Burçlar…
Hangi Burcun Suskunluğu Neye Dalalet İşte Konuşmaması Bile Olay Yaratan Burçlar… mask
Hangi Burcun Suskunluğu Neye Dalalet İşte Konuşmaması Bile Olay Yaratan Burçlar…
Hangi Burç Arı Gibi Çalışıyor? İşte 7 – 24 Çalışmak Zorunda Kalan Burçlar… mask
Hangi Burç Arı Gibi Çalışıyor? İşte 7 – 24 Çalışmak Zorunda Kalan Burçlar…
Sultan Alparslan Ne Zaman, Kaç Yaşında Öldü? Gerçekleri Duyunca İnanamayacaksınız! Meğer Hain Tarafından Hançer... mask
Sultan Alparslan Ne Zaman, Kaç Yaşında Öldü? Gerçekleri Duyunca İnanamayacaksınız! Meğer Hain Tarafından Hançer...
IV. Mehmed (Avcı Mehmed) Neden Tahttan İndirildi? IV. Mehmed'in Tahta Çıktığı Yaşı Öğrenince Çok Şaşıracaksınız? Gerçeği Duyan İnanamadı! mask
IV. Mehmed (Avcı Mehmed) Neden Tahttan İndirildi? IV. Mehmed'in Tahta Çıktığı Yaşı Öğrenince Çok Şaşıracaksınız? Gerçeği Duyan İnanamadı!
Kanuni Sultan Süleyman Nereleri Fethetti? Kanuni Sultan Süleyman Ne Kadar Toprak Aldığını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız? Gerçeği Duyan İnanamadı! mask
Kanuni Sultan Süleyman Nereleri Fethetti? Kanuni Sultan Süleyman Ne Kadar Toprak Aldığını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız? Gerçeği Duyan İnanamadı!
Sultan Vahdettin Nerede Ve Ne Zaman Öldü? Sultan Vahdettin’in Mezarının Nerede Olduğunu Öğrenince Çok Şaşıracaksınız? Gerçeği Duyan İnanamadı! mask
Sultan Vahdettin Nerede Ve Ne Zaman Öldü? Sultan Vahdettin’in Mezarının Nerede Olduğunu Öğrenince Çok Şaşıracaksınız? Gerçeği Duyan İnanamadı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
En Uzun Süre Yaşayan Osmanlı Padişahı Kimdir? Gerçekleri Duyunca İnanamayacaksınız! Bunlar Yaşanmış… mask
En Uzun Süre Yaşayan Osmanlı Padişahı Kimdir? Gerçekleri Duyunca İnanamayacaksınız! Bunlar Yaşanmış…
Eski Sevgilisini Hiç Unutamayan Burçlar Hangisidir? Hangi Burç Eski Sevgilisiyle Yollarını Asla Ayıramaz... mask
Eski Sevgilisini Hiç Unutamayan Burçlar Hangisidir? Hangi Burç Eski Sevgilisiyle Yollarını Asla Ayıramaz...
Sevdiğini Bir Gün Değil Bir Ömür Seven Burçlar Hangisidir? İşte En Çok Seven Burçlar Sıralaması mask
Sevdiğini Bir Gün Değil Bir Ömür Seven Burçlar Hangisidir? İşte En Çok Seven Burçlar Sıralaması
Hangi Burç Ekmeğinin Peşinde? İşte Aşk Meşk İşlerini Bir Kenara Bırakmış Olan Burçlar… mask
Hangi Burç Ekmeğinin Peşinde? İşte Aşk Meşk İşlerini Bir Kenara Bırakmış Olan Burçlar…
Hangi Burç Aşırı Utangaçtır? İşte Çekingen Olup İki Lafı Bir Araya Getiremeyen Burçlar… mask
Hangi Burç Aşırı Utangaçtır? İşte Çekingen Olup İki Lafı Bir Araya Getiremeyen Burçlar…
Esra Erol’u Canlı Yayında Yıkan Olay! Avukat Hülya Delirdi, Çıldırdı! 19 Yaşındaki Kız İki Kişi Tarafından… Neler Oluyor? mask
Esra Erol’u Canlı Yayında Yıkan Olay! Avukat Hülya Delirdi, Çıldırdı! 19 Yaşındaki Kız İki Kişi Tarafından… Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status