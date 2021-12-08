Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Doğan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Arda Turan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, sevdikleri ile yeni bir yaşına daha bastı. Geçtiğimiz gün görkemli bir kutlama ile doğum gününü kutlayan Aslıhan Doğan, bu kutlamanın ardından magazin takipçilerinin yakın markajına girmeyi başardı. İşte son detaylar...
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, sevdikleri ile yeni bir yaşına daha bastı. Geçtiğimiz gün görkemli bir kutlama ile doğum gününü kutlayan Aslıhan Doğan, bu kutlamanın ardından magazin takipçilerinin yakın markajına girmeyi başardı. Aslıhan Doğan’ı yakın markajına alan magazin takipçileri ise, en çok Arda Turan ile Aslıhan Doğan arasındaki yaş farkına şaşırdı! Peki, Aslıhan Doğan kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Aslıhan Doğan ne iş yapıyor? Aslıhan Doğan ile eşi Arda Turan arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
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08 Ara 2021 - 20:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.