Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Doğan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Arda Turan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, sevdikleri ile yeni bir yaşına daha bastı. Geçtiğimiz gün görkemli bir kutlama ile doğum gününü kutlayan Aslıhan Doğan, bu kutlamanın ardından magazin takipçilerinin yakın markajına girmeyi başardı. Aslıhan Doğan’ı yakın markajına alan magazin takipçileri ise, en çok Arda Turan ile Aslıhan Doğan arasındaki yaş farkına şaşırdı! Peki, Aslıhan Doğan kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Aslıhan Doğan ne iş yapıyor? Aslıhan Doğan ile eşi Arda Turan arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…



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