- 08 Ara 2021 - 20:26

Eser Yenenler'in Eşi Berfu Yenenler Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Eser Yenenler İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Şimdilerde Altın Kelebek Ödül Töreni’nde giydiği elbise ve ayakkabı ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Berfu Yenenler, kendisini eleştirenlere çok sert bir yanıt verdi. Bu yanıtın üzerine Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'le ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Şimdilerde Altın Kelebek Ödül Töreni’nde giydiği elbise ve ayakkabı ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Berfu Yenenler, kendisini eleştirenlere çok sert bir yanıt verdi. Bu yanıtın üzerine Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’i yakın markajına alan magazin takipçileri, çiftin arasındaki yaş farkı ile şaşırıp kaldı. Öte yandan Berfu Yenenler’in kendi yaşı da herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler kaç yaşında? Berfu Yenenler kimdir, aslen nerelidir? Berfu Yenenler ne iş yapıyor? Berfu Yenenler ile eşi Eser Yenenler arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…


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08 Ara 2021 - 20:26 - Magazin

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