Murat Yıldırım'ın Eşi İman Elbani Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Murat Yıldırım İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Şimdilerde Show TV ekranlarının fenomen yapımı haline gelen Aziz dizisinin başrolü olarak seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Murat Yıldırım, magazin basının en çok ilgilendiği isimlerden biri haline geldi. Iman Elbani ile ilgili detaylar haberimizde...
Şimdilerde Show TV ekranlarının fenomen yapımı haline gelen Aziz dizisinin başrolü olarak seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Murat Yıldırım, magazin basının en çok ilgilendiği isimlerden biri haline geldi. Her geçen gün reytinglerdeki değerini biraz daha artıran Aziz dizisi, geçtiğimiz hafta itibariyle reytinglerin zirvesine oturdu. Bunun üzerine dizi severlerin yakından ilgilenmeye başladığı Murat Yıldırım, eşi ile herkesi şoke etmeyi başardı! Peki, Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani kaç yaşında? Iman Elbani kimdir, aslen nerelidir? Iman Elbani ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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31 Ara 2021 - 12:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.