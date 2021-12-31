- 31 Ara 2021 - 12:06 G: 31 Ara 2021 - 12:07

Murat Yıldırım'ın Eşi İman Elbani Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Murat Yıldırım İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Şimdilerde Show TV ekranlarının fenomen yapımı haline gelen Aziz dizisinin başrolü olarak seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Murat Yıldırım, magazin basının en çok ilgilendiği isimlerden biri haline geldi. Iman Elbani ile ilgili detaylar haberimizde...

Şimdilerde Show TV ekranlarının fenomen yapımı haline gelen Aziz dizisinin başrolü olarak seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Murat Yıldırım, magazin basının en çok ilgilendiği isimlerden biri haline geldi. Her geçen gün reytinglerdeki değerini biraz daha artıran Aziz dizisi, geçtiğimiz hafta itibariyle reytinglerin zirvesine oturdu. Bunun üzerine dizi severlerin yakından ilgilenmeye başladığı Murat Yıldırım, eşi ile herkesi şoke etmeyi başardı! Peki, Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani kaç yaşında? Iman Elbani kimdir, aslen nerelidir? Iman Elbani ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…

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31 Ara 2021 - 12:06 - Magazin

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