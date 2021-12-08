Evlilik Hakkında Her Şey’le İlgili Kabustan Kabusa Sokan Kötü Haber! Final Mi, Ara Mı Veriyor… Ekran Yolculuğu Sona Mı Eriyor!
Bir süredir FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden seyircisine kötü bir haber geldi. Yayın durdurma kararı alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden seyircisine kötü bir haber geldi. Yayın durdurma kararı alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yerini 14 Aralık 2021 Salı günkü yayın akışında FOX TV ekranlarının yeni dizisi olan Mahkum’un alması, dizinin seyirci kitlesini bir hayli endişelendirdi. Bu gelişmenin üzerine Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin kaldırılıp, kaldırılmayacağını merak ile takip eden seyirciye ilk açıklama dizinin yapım ekibinden geldi! Peki, Evlilik Hakkında Her Şey neden ara veriyor? Evlilik Hakkında Her Şey final mi yapıyor? Evlilik Hakkında Her Şey bitiyor mu? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
08 Ara 2021 - 12:49 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.