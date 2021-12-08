- 08 Ara 2021 - 12:49 G: 08 Ara 2021 - 12:53

Evlilik Hakkında Her Şey’le İlgili Kabustan Kabusa Sokan Kötü Haber! Final Mi, Ara Mı Veriyor… Ekran Yolculuğu Sona Mı Eriyor!

Bir süredir FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden seyircisine kötü bir haber geldi. Yayın durdurma kararı alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bir süredir FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden seyircisine kötü bir haber geldi. Yayın durdurma kararı alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yerini 14 Aralık 2021 Salı günkü yayın akışında FOX TV ekranlarının yeni dizisi olan Mahkum’un alması, dizinin seyirci kitlesini bir hayli endişelendirdi. Bu gelişmenin üzerine Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin kaldırılıp, kaldırılmayacağını merak ile takip eden seyirciye ilk açıklama dizinin yapım ekibinden geldi! Peki, Evlilik Hakkında Her Şey neden ara veriyor? Evlilik Hakkında Her Şey final mi yapıyor? Evlilik Hakkında Her Şey bitiyor mu? İşte, detaylar…


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08 Ara 2021 - 12:49 - Dizi Haberleri

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