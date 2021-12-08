Berfu Yenenler Ortalığı Karıştırdı! Sosyal Medya Birbirine Girdi… Tam 25.000 TL! Ama O Öyle Bir Şey Yaptı ki; Herkes “Yok Artık” Dedi!

Altın Kelebek Ödül Töreni gecesinde ödül alan eşi Eser Yenenler'e gecede eşlik eden Berfu Yenenler'in giydiği ayakkabılar olay yarattı. Bir ünlü markaya ait olan modeli ödül töreninde giymeyi tercih eden Berfu Yenenler’in ayakkabısının replika olduğu iddia edildi. Öte yandan modacı Pelin Kaya’nın markajına takılan o ayakkabılar ile Berfu Yenenler’den jet hızında açıklama geldi! Peki, Berfu Yenerler ayakkabısı çakma mı? Berfu Yenenler çakma ayakkabı mı giydi? İşte, detaylar…



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