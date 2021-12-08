Hangi Burç Ekmeğinin Peşinde? İşte Aşk Meşk İşlerini Bir Kenara Bırakmış Olan Burçlar…

Bazı insanlar, işine kendini adarken, aşk yaşamını ikinci plana atmaktan asla çekinmiyor. Bu nedenle sadece işini düşünen o insanlar, aşka her zaman geç kalan kişiler oluyor. Üstelik bazı insanlar bunu farkında olarak yaparken; bazı insanlar bunu farkında olmadan yapıyor. Bu konuda dikkat çeken ise, o kişilerinin burçlarının aynı olması oluyor. Öte yandan o burçları görenler, hayretle okuyor! Peki, hangi burç ekmeğinin peşinde? İşte aşk meşk işlerini bir kenara bırakmış olan burçlar…



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