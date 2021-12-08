Hangi Burç Ekmeğinin Peşinde? İşte Aşk Meşk İşlerini Bir Kenara Bırakmış Olan Burçlar…
Bazı insanlar, işine kendini adarken, aşk yaşamını ikinci plana atmaktan asla çekinmiyor. Bu nedenle sadece işini düşünen o insanlar, aşka her zaman geç kalan kişiler oluyor. Üstelik bazı insanlar bunu farkında olarak yaparken; bazı insanlar bunu farkında olmadan yapıyor. Ekmeğinin peşinde olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bazı insanlar, işine kendini adarken, aşk yaşamını ikinci plana atmaktan asla çekinmiyor. Bu nedenle sadece işini düşünen o insanlar, aşka her zaman geç kalan kişiler oluyor. Üstelik bazı insanlar bunu farkında olarak yaparken; bazı insanlar bunu farkında olmadan yapıyor. Bu konuda dikkat çeken ise, o kişilerinin burçlarının aynı olması oluyor. Öte yandan o burçları görenler, hayretle okuyor! Peki, hangi burç ekmeğinin peşinde? İşte aşk meşk işlerini bir kenara bırakmış olan burçlar…
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08 Ara 2021 - 13:53 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.