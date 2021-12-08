- 08 Ara 2021 - 13:53 G: 08 Ara 2021 - 14:00

Hangi Burç Ekmeğinin Peşinde? İşte Aşk Meşk İşlerini Bir Kenara Bırakmış Olan Burçlar…

Bazı insanlar, işine kendini adarken, aşk yaşamını ikinci plana atmaktan asla çekinmiyor. Bu nedenle sadece işini düşünen o insanlar, aşka her zaman geç kalan kişiler oluyor. Üstelik bazı insanlar bunu farkında olarak yaparken; bazı insanlar bunu farkında olmadan yapıyor. Ekmeğinin peşinde olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bazı insanlar, işine kendini adarken, aşk yaşamını ikinci plana atmaktan asla çekinmiyor. Bu nedenle sadece işini düşünen o insanlar, aşka her zaman geç kalan kişiler oluyor. Üstelik bazı insanlar bunu farkında olarak yaparken; bazı insanlar bunu farkında olmadan yapıyor. Bu konuda dikkat çeken ise, o kişilerinin burçlarının aynı olması oluyor. Öte yandan o burçları görenler, hayretle okuyor! Peki, hangi burç ekmeğinin peşinde? İşte aşk meşk işlerini bir kenara bırakmış olan burçlar…


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08 Ara 2021 - 13:53 - Burç Haberleri

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