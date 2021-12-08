Hangi Burcun Suskunluğu Neye Dalalet İşte Konuşmaması Bile Olay Yaratan Burçlar…
Bazı insanlar her zaman çok konuşup, şen şakrak bir muhabbet ile çevresindeki herkesi etkisi altına alırken; bazı insanlar her zaman susmayı tercih ediyor. Sevinçlerini ve acılarını her zaman içlerinde yaşayan o kişilerinin en önemli özelliği ise, ortak burçlara sahip olarak dünyaya gelmeleri oluyor. Sizde sessizliğinde ses saklayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bazı insanlar her zaman çok konuşup, şen şakrak bir muhabbet ile çevresindeki herkesi etkisi altına alırken; bazı insanlar her zaman susmayı tercih ediyor. Sevinçlerini ve acılarını her zaman içlerinde yaşayan o kişilerinin en önemli özelliği ise, ortak burçlara sahip olarak dünyaya gelmeleri oluyor. Zodyak kuşağının üç burcuna sahip olan o kişilerin sessizliğinde bile çok şey sakladığını düşünen astrologlar, herkesi ikna edecek çalışmalarını çoktan yapmış bulunuyor! Peki, hangi burç sessizliğinde çok ses saklıyor? İşte konuşmaması bile olay yaratan burçlar…
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08 Ara 2021 - 16:51 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.