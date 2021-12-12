Erkan Petekkaya Milyonları Yasa Boğdu! Çok Acı Haber Geldi... Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, İlk Açıklamayı Yaptı! Ameliyat Masası Gerçeği Tir Tir Titretti!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Erkan Petekkaya’dan acı haber resmen geldi. TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda’da Delikanlı Sadi karakterine hayat vererek; adını duyuran şimdilerde Sana Söz dizisinde başrol olarak bulunan Erkan Petekkaya, kısa bir süre önce apar topar bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık sorunları hakkında ilk kez açıklama yapan Erkan Petekkaya, hayranlarını ise ameliyat masası gerçeğiyle korkuttu!
Kırmızı Oda dizisinden sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programını dizi olarak ele alan Sana Söz dizisinde komiser Ömer karakterine hayat veren Erkan Petekkaya, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Tam 4 yıl önce böbreklerinden rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Erkan Petekkaya aynı sorunları geçtiğimiz günlerde de yaşadı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.