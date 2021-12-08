Hadise’den Şok Kaan Yıldırım Çıkışı! Öyle Bir Hamlede Bulundu Ki, Ağızlar Açık Kaldı! İlişkilerini Bitirmişlerdi…
Bir süredir yeni ilişkisi Mehmet Dinçerler ile gündemlerden düşmeyen Hadise, eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilgili herkesi şoke edecek bir hamle yaptı. Hayranlarının dikkati ile ortaya çıkan o adım herkesi şoke ederken, Mehmet Dinçerler’i bir hayli memnun ettiği öğrenildi.İşte ikili cephesinden gelen son bilgiler...
Bir süredir yeni ilişkisi Mehmet Dinçerler ile gündemlerden düşmeyen Hadise, eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilgili herkesi şoke edecek bir hamle yaptı. Hayranlarının dikkati ile ortaya çıkan o adım herkesi şoke ederken, Mehmet Dinçerler’i bir hayli memnun ettiği öğrenildi. O hamleyi görenler ise, Hadise Kaan Yıldırım’ı bitirdi demeden geçemedi! Peki, Hadise, Kaan Yıldırım ile ilgili nasıl bir karar aldı? Hadise, Kaan Yıldırım ile ilgili nasıl bir hamle yaptı? İşte, detaylar…
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08 Ara 2021 - 14:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.