Hadise’den Şok Kaan Yıldırım Çıkışı! Öyle Bir Hamlede Bulundu Ki, Ağızlar Açık Kaldı! İlişkilerini Bitirmişlerdi…

Bir süredir yeni ilişkisi Mehmet Dinçerler ile gündemlerden düşmeyen Hadise, eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilgili herkesi şoke edecek bir hamle yaptı. Hayranlarının dikkati ile ortaya çıkan o adım herkesi şoke ederken, Mehmet Dinçerler’i bir hayli memnun ettiği öğrenildi. O hamleyi görenler ise, Hadise Kaan Yıldırım’ı bitirdi demeden geçemedi! Peki, Hadise, Kaan Yıldırım ile ilgili nasıl bir karar aldı? Hadise, Kaan Yıldırım ile ilgili nasıl bir hamle yaptı? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!