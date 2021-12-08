Masterchef Yarışmasının Final Tarihi Açıklandı! Şampiyon Tartışmaları Çığ Gibi Büyüyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Sadece 9 kişinin kaldığı yarışmada eleme sistemi de komple değişmiş ve yarışmacıların şansları da azalmıştı. Safanur Bol’un elenmesinin ardından skandal olay patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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