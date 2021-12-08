- 08 Ara 2021 - 20:31

Masterchef Yarışmasının Final Tarihi Açıklandı! Şampiyon Tartışmaları Çığ Gibi Büyüyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in final yapacağı resmen ortaya çıktı! Seyircileri çıldırtan bu detay sonrasında bitmesine sadece birkaç gün kaldığı da görüldü. Şampiyon tartışmaları çığ gibi büyürken; ağızları açık bırakan finalde ortaya çıktı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Sadece 9 kişinin kaldığı yarışmada eleme sistemi de komple değişmiş ve yarışmacıların şansları da azalmıştı. Safanur Bol’un elenmesinin ardından skandal olay patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Ara 2021 - 20:31 Ankara- Yaşam

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