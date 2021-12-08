Masterchef Yarışmasının Final Tarihi Açıklandı! Şampiyon Tartışmaları Çığ Gibi Büyüyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in final yapacağı resmen ortaya çıktı! Seyircileri çıldırtan bu detay sonrasında bitmesine sadece birkaç gün kaldığı da görüldü. Şampiyon tartışmaları çığ gibi büyürken; ağızları açık bırakan finalde ortaya çıktı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Sadece 9 kişinin kaldığı yarışmada eleme sistemi de komple değişmiş ve yarışmacıların şansları da azalmıştı. Safanur Bol’un elenmesinin ardından skandal olay patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.