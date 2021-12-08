Danilo Şef ve Tuğçe Demirbilek Arasındaki İpler Koptu! Tazminat Krizine Çok Sert Tepki Geldi! İşlemler Resmen Başladı! Neler Oluyor?
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının eğlenceli jüri üyesi olarak seyircisinin gönlünde taht kurmayı başaran Danilo Zanna, şimdilerde zor günler geçirmeye başladı. Türkiye’ye yerleşme sebebi olan eşi Tuğçe Demirbilek ile ayrılma sürecine giren Danilo Zanna ile ilgili detaylar haberimizde...
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının eğlenceli jüri üyesi olarak seyircisinin gönlünde taht kurmayı başaran Danilo Zanna, şimdilerde zor günler geçirmeye başladı. Türkiye’ye yerleşme sebebi olan eşi Tuğçe Demirbilek ile ayrılma sürecine giren Danilo Zanna, kendisinden istenilen tazminat ile herkesi şoke ederken; olayın arka perdesi nihayet ortaya çıktı. Telaffuz edilen tazminat miktarına jet hızında yanıt ise, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının jüri üyesi Danilo Zanna’nın boşanma aşamasında olduğu Tuğçe Demirbilek’ten geldi! Peki, Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek ayrıldı mı? Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek boşanıyor mu? İşte, detaylar...
Detaylar diğer sayfada!
08 Ara 2021 - 16:27 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.