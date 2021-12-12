- 12 Ara 2021 - 15:25 G: 12 Ara 2021 - 17:27

Esra Erol Canlı Yayında Resmen Yıkıldı, Böyle Bir Olay Görülmedi! Avukat Hülya Delirdi, Çıldırdı! 19 Yaşındaki Kız İki Kişi Tarafından… Neler Oluyor?

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da milyonları ve Esra Erol’u yıkan bir olay yaşandı! Avukat Hülya ise delirdi ve çıldırdı! 19 yaşındaki Fatma, eşinin başkasına satmasıyla birlikte kimden hamile olduğunu bilmiyordu. Şimdi ise skandal karar çıktı ve ağızlar açık kaldı! Peki, neler oluyor?

Geçtiğimiz aylarca Melahat Hanım, kızı Fatma’nın sadece 19 yaşında olduğu ve evli birisiyle kaçtığını duyurmuştu. Esra Erol ve ekibi ise bir araya gelerek Fatma’yı bulmuşlardı. Ailesinin yanına dönmeyeceğini dile getiren Fatma daha sonra Esra Erol’un istekleri üzerine canlı yayına katılmış ve yoğun çabalarla ailesinin yanına gönderilmişti. Şimdi ise Esra Erol’u delirten bir olay yaşandı!

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12 Ara 2021 - 15:25 Ankara- Yaşam

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