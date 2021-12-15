Masterchef Danilo Şef’in Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! 9 Yıllık Evliliğin Perde Arkası Aralandı! Aldattığı Konuşulmuştu, Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna ve eşinin neden boşanmak istediği ortaya çıktı! Danilo Zanna’nın eşini aldattığına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Gerçekler ise resmen titretti. İlk açıklama ise Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek Zanna’dan geldi! Peki, neler oluyor?
Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında birbirlerine aşık olmuş ve hayatlarını birleştirme kararı almışlardı. 2013 yılında ise çocuklarını kucaklarını almışlardı. Şimdi ise boşanma konusu resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.