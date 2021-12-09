- 09 Ara 2021 - 19:03

Survivor İlayda ve İsmail’den Şok Olay! Acun Ilıcalı Takımları Giyecek! İlişkilerinde Boyut Atladılar, İsmail Balaban Resmen Duyurdu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran İsmail Balaban ve İlayda Şeker, yaz aylarında sevgili olduklarını duyurmuştu. Şimdi ise ikiliden skandal şok geldi! Acun Ilıcalı’nın takımları giyeceği ortaya çıkarken; iki sevgilisi ise ilişkilerinde boyut atladılar! İsmail Balaban resmen duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Survivor yarışmasından sonra sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan ikili aşk paylaşımlarını da yapmışlardı. Şimdi ise İsmail Balaban ve İlayda Şeker, ilişkilerinde boyut atladılar ve şok bir paylaşım yaptılar…

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09 Ara 2021 - 19:03 Ankara- Yaşam

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