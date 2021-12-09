- 09 Ara 2021 - 14:54 G: 09 Ara 2021 - 14:59

Ritüel Nasıl Yapılır? Ritüel Nedir Günah Mıdır? Aşk Ritüel Yapılan Kişiye Ne Olur?

Şimdilerde özellikle astrologların ve yaşam koçlarının diline doladığı ritüeller, bu alan ile ilgilenen kişileri merak ettirmeyi başarıyor. Özellikle dolunay ve yeniay gibi yılın özel dönemlerinde gerçekleştirildiğinde etkili olduğu bilinen ritüellerin nasıl ve niçin yapıldığı ise, bu vatandaşları en çok meraklandıran konular oluyor. Sizde Ritüel ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...

Şimdilerde özellikle astrologların ve yaşam koçlarının diline doladığı ritüeller, bu alan ile ilgilenen kişileri merak ettirmeyi başarıyor. Özellikle dolunay ve yeniay gibi yılın özel dönemlerinde gerçekleştirildiğinde etkili olduğu bilinen ritüellerin nasıl ve niçin yapıldığı ise, bu vatandaşları en çok meraklandıran konular oluyor. Öte yandan temelde inancı kapsayan ritüellerin günah olup olmadığı sorusu da merak ile takip edilen konular arasında yer alıyor. Peki, ritüel nasıl yapılır? Ritüel nedir günah mıdır? Aşk ritüel yapılan kişiye ne olur? İşte, detaylar...

Detaylar diğer sayfada!

09 Ara 2021 - 14:54 - Kültür - Sanat

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