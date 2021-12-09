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09 Ara 2021 - 15:47

Sumru Yavrucuk Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Sumru Yavrucuk’in Memleketi…

Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Çolpan Cevher karakteri ile herkesi kendine hayran bırakan usta oyuncu Sumru Yavrucuk, herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Sumru Yavrucuk ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...