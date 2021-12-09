Sumru Yavrucuk Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Sumru Yavrucuk’in Memleketi…
Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Çolpan Cevher karakteri ile herkesi kendine hayran bırakan usta oyuncu Sumru Yavrucuk, herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Sumru Yavrucuk ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Çolpan Cevher karakteri ile herkesi kendine hayran bırakan usta oyuncu Sumru Yavrucuk, herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Öte yandan Sumru Yavrucuk’un asıl memleketini görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Sumru Yavrucuk kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Sumru Yavrucuk evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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09 Ara 2021 - 15:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.