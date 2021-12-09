Masterchef Eleme Adayı Belli Oldu! Pazar Günü Kıyamet Kopacak, Ortalık Karışacak! Sadece Sayılı Günler Kaldı!
Ekranların heyecanlı yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, haftanın ikinci eleme adayını da belirledi. Pazar günü gerçekleşecek olan kıyasıya rekabeti şimdiden gözler önüne seren MasterChef Türkiye 2021 ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Ekranların heyecanlı yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, haftanın ikinci eleme adayını da belirledi. Pazar günü gerçekleşecek olan kıyasıya rekabeti şimdiden gözler önüne seren MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu saatten sonra her şeyin daha farklı olacağını adeta kanıtladı! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışması 8 Aralık ne oldu? MasterChef Türkiye 2021 yarışması son eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye 2021 yarışması bugün ne oldu? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
09 Ara 2021 - 16:08 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.