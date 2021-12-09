Masterchef Eleme Adayı Belli Oldu! Pazar Günü Kıyamet Kopacak, Ortalık Karışacak! Sadece Sayılı Günler Kaldı!

Ekranların heyecanlı yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, haftanın ikinci eleme adayını da belirledi. Pazar günü gerçekleşecek olan kıyasıya rekabeti şimdiden gözler önüne seren MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu saatten sonra her şeyin daha farklı olacağını adeta kanıtladı! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışması 8 Aralık ne oldu? MasterChef Türkiye 2021 yarışması son eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye 2021 yarışması bugün ne oldu? İşte, detaylar…



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