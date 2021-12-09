Erkan Petekkaya’dan Üst Üste Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, İlk Açıklama Resmen Geldi! Sevenleri Çıldırdı!
Bir süredir Sana Söz dizisi ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya başlayan Erkan Petekkaya’dan hayranlarını üzecek kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir sağlık sorunu ile ilgili hastaneye kaldırılan Erkan Petekkaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir Sana Söz dizisi ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya başlayan Erkan Petekkaya’dan hayranlarını üzecek kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir sağlık sorunu ile ilgili hastaneye kaldırılan Erkan Petekkaya’nın sağlık durumu merak ile takip edilirken; Erkan Petekkaya’nın neden hastaneye kaldırıldığı da ortaya çıktı. Öte yandan Erkan Petekkaya’nın sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama o isimden geldi! Peki, Erkan Petekkaya’ya ne oldu? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
09 Ara 2021 - 16:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.