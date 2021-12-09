Erkan Petekkaya’dan Üst Üste Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, İlk Açıklama Resmen Geldi! Sevenleri Çıldırdı!

Bir süredir Sana Söz dizisi ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya başlayan Erkan Petekkaya’dan hayranlarını üzecek kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir sağlık sorunu ile ilgili hastaneye kaldırılan Erkan Petekkaya’nın sağlık durumu merak ile takip edilirken; Erkan Petekkaya’nın neden hastaneye kaldırıldığı da ortaya çıktı. Öte yandan Erkan Petekkaya’nın sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama o isimden geldi! Peki, Erkan Petekkaya’ya ne oldu? İşte, detaylar…



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