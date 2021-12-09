- 09 Ara 2021 - 16:26 G: 09 Ara 2021 - 16:38

Serdar Ortaç’ın Eski Eşinden Üstsüz Video! Serdar Ortaç Deliye Dönecek! Boşanma Açıklaması Sonrasında… Fizik Şov Yaptı, Görenleri Delirtti!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, iç çamaşırsız bir video paylaşınca ağızlar açık kaldı. Birçok kişi Serdar Ortaç’ın bu paylaşımdan sonra çok kıskanacağını ve deliye döneceğini belirtirken; boşanma açıklaması sonrasında böyle bir video paylaşması ise çok konuşuldu!

Sık sık fiziğiyle ve güzelliğiyle gündeme gelen Chloe Loughnan’ın son paylaşımı ortalığı inletti. Fizik şov yaparak; fitliğini kanıtlayan Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…  

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

09 Ara 2021 - 16:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Erkan Petekkaya’dan Üst Üste Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, İlk Açıklama Resmen Geldi! Sevenleri Çıldırdı! mask
Erkan Petekkaya’dan Üst Üste Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, İlk Açıklama Resmen Geldi! Sevenleri Çıldırdı!
Sumru Yavrucuk Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Sumru Yavrucuk’in Memleketi… mask
Sumru Yavrucuk Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Sumru Yavrucuk’in Memleketi…
Masterchef Sergen Delirdi, Çıldırdı! Yarışmadan Çekilmesine Ramak Kaldı! Mehmet Şef Esti, Gürledi! Stüdyoyu İnletti! “Yapamayan Gider” mask
Masterchef Sergen Delirdi, Çıldırdı! Yarışmadan Çekilmesine Ramak Kaldı! Mehmet Şef Esti, Gürledi! Stüdyoyu İnletti! “Yapamayan Gider”
Arka Sokaklar’ın Tekin’i Geri Dönüyor! Sadece Sayılı Günleri Kaldı, Her Şey Karışacak! Çekimler Resmen Başladı, Artık Kadroda… mask
Arka Sokaklar’ın Tekin’i Geri Dönüyor! Sadece Sayılı Günleri Kaldı, Her Şey Karışacak! Çekimler Resmen Başladı, Artık Kadroda…
Survivor İlayda ve İsmail’den Şok Olay! Acun Ilıcalı Takımları Giyecek! İlişkilerinde Boyut Atladılar, İsmail Balaban Resmen Duyurdu! Neler Oluyor? mask
Survivor İlayda ve İsmail’den Şok Olay! Acun Ilıcalı Takımları Giyecek! İlişkilerinde Boyut Atladılar, İsmail Balaban Resmen Duyurdu! Neler Oluyor?
Hande Doğandemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Kutsi İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Hande Doğandemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Kutsi İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha Ayrılıyor! Bu Ölüm Milyonları Ağlatacak, Demir’den Sonra Tüm İpler Kopacak! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha Ayrılıyor! Bu Ölüm Milyonları Ağlatacak, Demir’den Sonra Tüm İpler Kopacak! Neler Oluyor?
Hakan Ural’dan Skandal Sözler! Sağlıkçıları Ayağa Kaldırmıştı, Açıklaması Olay Yarattı! “Özür Dile” Denilmişti, Twitter Çalkalanıyor! mask
Hakan Ural’dan Skandal Sözler! Sağlıkçıları Ayağa Kaldırmıştı, Açıklaması Olay Yarattı! “Özür Dile” Denilmişti, Twitter Çalkalanıyor!
Camdaki Kız Dizisinin Melisa’sı Sınırları Aştı! Kasığına Kadar Derin Yırtmaçlı Elbisesinin Altına Hiçbir Şey Giymedi! Fiziğiyle Şov Yaptı, Nefesleri Kesti! mask
Camdaki Kız Dizisinin Melisa’sı Sınırları Aştı! Kasığına Kadar Derin Yırtmaçlı Elbisesinin Altına Hiçbir Şey Giymedi! Fiziğiyle Şov Yaptı, Nefesleri Kesti!
Demet Özdemir Sosyal Medyayı Salladı! Instagram’ı Resmen İnletti, Ortalığı Karıştırdı! Yıllar Önce Yaşadığı O Olay… mask
Demet Özdemir Sosyal Medyayı Salladı! Instagram’ı Resmen İnletti, Ortalığı Karıştırdı! Yıllar Önce Yaşadığı O Olay…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Erkan Petekkaya’dan Üst Üste Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, İlk Açıklama Resmen Geldi! Sevenleri Çıldırdı! mask
Erkan Petekkaya’dan Üst Üste Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, İlk Açıklama Resmen Geldi! Sevenleri Çıldırdı!
Masterchef Eleme Adayı Belli Oldu! Pazar Günü Kıyamet Kopacak, Ortalık Karışacak! Sadece Sayılı Günler Kaldı! mask
Masterchef Eleme Adayı Belli Oldu! Pazar Günü Kıyamet Kopacak, Ortalık Karışacak! Sadece Sayılı Günler Kaldı!
Müge Anlı’da Para Uğruna Kocaman Bir Aile Dağıldı! Canlı Yayın İhbar Kabul Edildi, Emniyet Güçleri Harekete Geçti! Hem Eşinden Hem de Çocuklarından… mask
Müge Anlı’da Para Uğruna Kocaman Bir Aile Dağıldı! Canlı Yayın İhbar Kabul Edildi, Emniyet Güçleri Harekete Geçti! Hem Eşinden Hem de Çocuklarından…
Sumru Yavrucuk Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Sumru Yavrucuk’in Memleketi… mask
Sumru Yavrucuk Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Sumru Yavrucuk’in Memleketi…
Cebinde Akrep Olan Burç Hangisidir? İşte En Cimri Burç Erkeği Ve Kadını... mask
Cebinde Akrep Olan Burç Hangisidir? İşte En Cimri Burç Erkeği Ve Kadını...
Peppa Pig Nasıl Öldü? Peppa Pig Neden Yasaklandı? Peppa Pig Hangi Ülkenin, Ne Anlatıyor? mask
Peppa Pig Nasıl Öldü? Peppa Pig Neden Yasaklandı? Peppa Pig Hangi Ülkenin, Ne Anlatıyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status