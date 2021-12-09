09 Ara 2021 - 16:26 Güncelleme: 09 Ara 2021 - 16:38
Serdar Ortaç’ın Eski Eşinden Üstsüz Video! Serdar Ortaç Deliye Dönecek! Boşanma Açıklaması Sonrasında… Fizik Şov Yaptı, Görenleri Delirtti!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, iç çamaşırsız bir video paylaşınca ağızlar açık kaldı. Birçok kişi Serdar Ortaç’ın bu paylaşımdan sonra çok kıskanacağını ve deliye döneceğini belirtirken; boşanma açıklaması sonrasında böyle bir video paylaşması ise çok konuşuldu!
Sık sık fiziğiyle ve güzelliğiyle gündeme gelen Chloe Loughnan’ın son paylaşımı ortalığı inletti. Fizik şov yaparak; fitliğini kanıtlayan Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.