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09 Ara 2021 - 16:26

Serdar Ortaç’ın Eski Eşinden Üstsüz Video! Serdar Ortaç Deliye Dönecek! Boşanma Açıklaması Sonrasında… Fizik Şov Yaptı, Görenleri Delirtti!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, iç çamaşırsız bir video paylaşınca ağızlar açık kaldı. Birçok kişi Serdar Ortaç’ın bu paylaşımdan sonra çok kıskanacağını ve deliye döneceğini belirtirken; boşanma açıklaması sonrasında böyle bir video paylaşması ise çok konuşuldu!