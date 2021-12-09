Hakan Ural’dan Ağızları Açık Bırakan Sözler! Gündeme Bomba Gibi Düştü, Dengeler Değişti! “Yok Artık”

Kanal D ekranlarından yayınlanan Neler Oluyor Hayatta isimli magazin programının sunuculuğunu üstlenen Hakan Ural, yaptığı açıklamalar ile herkesi şoke etti. Hedefine bu kez doktorları ve sağlık çalışanlarını koyan Hakan Ural, kendisinden hiç beklenmeyen ifadeleri canlı yayın esnasında kullandı. Öte yandan sunucu arkadaşı Nur Tuğbaş Algül’ün de Hakan Ural’a katıldığı açıklamalara sağlık dünyasından yanıt gecikmedi! Peki, Hakan Ural ne dedi? İşte, detaylar…



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