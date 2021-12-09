Hakan Ural’dan Ağızları Açık Bırakan Sözler! Gündeme Bomba Gibi Düştü, Dengeler Değişti! “Yok Artık”
Kanal D ekranlarından yayınlanan Neler Oluyor Hayatta isimli magazin programının sunuculuğunu üstlenen Hakan Ural, yaptığı açıklamalar ile herkesi şoke etti. Hedefine bu kez doktorları ve sağlık çalışanlarını koyan Hakan Ural ile ilgili detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarından yayınlanan Neler Oluyor Hayatta isimli magazin programının sunuculuğunu üstlenen Hakan Ural, yaptığı açıklamalar ile herkesi şoke etti. Hedefine bu kez doktorları ve sağlık çalışanlarını koyan Hakan Ural, kendisinden hiç beklenmeyen ifadeleri canlı yayın esnasında kullandı. Öte yandan sunucu arkadaşı Nur Tuğbaş Algül’ün de Hakan Ural’a katıldığı açıklamalara sağlık dünyasından yanıt gecikmedi! Peki, Hakan Ural ne dedi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
09 Ara 2021 - 16:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.