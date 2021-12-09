Masterchef’te Kazanan Takım İfşa Edildi! Bu Akşam Kıyametin Fragmanını İzleyeceksiniz! Elenen İsim Şimdiden Belli! “Resmen Kurgu!”

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmada hafta başı formatın değiştiği Somer Şef tarafından açıklanmıştı. Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasının Pazartesi akşamında Somer Şef, Bu hafta bir takım beş, diğer takım dört kişi. O yüzden artık elemelerde iki kişinin adını verme olayı bitti. Pazar günü sadece üç yarışmacı olacak ve bu isimler arasından elenen kişi, iki etabın sonunda bizim vereceğimiz puanlarla belirlenecek. Her gün kaybeden takımdan bir kişi potaya gidecek” sözlerini dile getirmişti. Peki, son eleme adayı kim oldu?

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