- 09 Ara 2021 - 17:27 G: 09 Ara 2021 - 17:37

Masterchef’te Kazanan Takım İfşa Edildi! Bu Akşam Kıyametin Fragmanını İzleyeceksiniz! Elenen İsim Şimdiden Belli! “Resmen Kurgu!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazanan takım ifşa edildi! Bu akşam resmen kıyametin fragmanını izleyeceksiniz! Elenen isim Perşembe akşamından belli oldu, bunun üzerine birçok kişi “Resmen kurgu” yorumlarında bulundular! Gündeme bomba gibi giriş yapan bu ifşa ise skandal yorumlara neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmada hafta başı formatın değiştiği Somer Şef tarafından açıklanmıştı. Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasının Pazartesi akşamında Somer Şef, Bu hafta bir takım beş, diğer takım dört kişi. O yüzden artık elemelerde iki kişinin adını verme olayı bitti. Pazar günü sadece üç yarışmacı olacak ve bu isimler arasından elenen kişi, iki etabın sonunda bizim vereceğimiz puanlarla belirlenecek. Her gün kaybeden takımdan bir kişi potaya gidecek” sözlerini dile getirmişti. Peki, son eleme adayı kim oldu?

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09 Ara 2021 - 17:27 Ankara- Yaşam

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