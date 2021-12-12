Gelinim Mutfakta Sunucusu Ortalığı İnletti! Stüdyoya Veda Etti... Yılmaz Morgül Yasta! Gözyaşlarına Boğan Hikayesiyle Yakıp Yıktı! Meğer Yılmaz Morgül…

Yılmaz Morgül, Gelinim Mutfakta yarışmasında gözyaşlarına boğuldu! Annesi hakkında; “Anneler konusunda çok etkileniyorum. Benimde annem şuanda yatalak, Alzheimer… Ben anneme baktığımda çok üzülüyorum. Yani bir bebek gibi, hiçbir şey söylemiyor. Bizim ailemizde çok kötü şeyler yaşadı. Gözlerimle gördüm bu yaşanmışlıkları. Çok ağır şeyler yaşadım” sözlerini dile getirdi ve yaşadığı o acı anı tek tek açıkladı!

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