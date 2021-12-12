Masterchef Hasan'ın Sevgilisi Hülya Akılları Baştan Aldı! Fizik Şov Yaptı... Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Nefesleri Kesti! Masterchef Hasan Delirebilir… “Aman Yenge”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışmasında sık sık Doktor Hülya Acar’a olan aşkını duyuran ve onun için yarışmadan bile çekilen Hasan Biltekin, sevgilisinin paylaşımıyla şoke etti. Peki, Masterchef Hasan’ın sevgilisi Doktor Hülya nasıl bir paylaşımda bulundu?

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