- 12 Ara 2021 - 13:16 G: 12 Ara 2021 - 17:06

Masterchef Hasan'ın Sevgilisi Hülya Akılları Baştan Aldı! Fizik Şov Yaptı... Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Nefesleri Kesti! Masterchef Hasan Delirebilir… “Aman Yenge”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in sevgilisi Doktor Hülya’dan fizik şov! Vücuduna yapışan taytıyla ve bluzuyla nefesleri kesen Doktor Hülya, “Masterchef Hasan delirecek” yorumlarını aldı. Birçok kişi ise “Aman yenge! Kendine gel” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışmasında sık sık Doktor Hülya Acar’a olan aşkını duyuran ve onun için yarışmadan bile çekilen Hasan Biltekin, sevgilisinin paylaşımıyla şoke etti. Peki, Masterchef Hasan’ın sevgilisi Doktor Hülya nasıl bir paylaşımda bulundu?

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12 Ara 2021 - 13:16 Ankara- Yaşam

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