Müge Anlı Sana Söz Dizisine Konuk Oluyor! Elif Karaca'ya Büyük Destek! Yeni Bölüm Detayı Ortaya Çıktı!
Star TV ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Sana Söz, reyting çukuruna düşmeye başladı. Aldığı reytinglerde her hafta biraz daha gerileyen Sana Söz dizisi, bu düşüşün önüne geçmek için ilginç bir hamle yaptı. Konusu gereği Müge Anlı ve Tatlı Sert formatına benzer bir program yapan Sana Söz dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Star TV ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Sana Söz, reyting çukuruna düşmeye başladı. Aldığı reytinglerde her hafta biraz daha gerileyen Sana Söz dizisi, bu düşüşün önüne geçmek için ilginç bir hamle yaptı. Konusu gereği Müge Anlı ve Tatlı Sert formatına benzer bir program yapan Sana Söz dizisinin reytinglerdeki yükselişin adresi olarak yine Müge Anlı’yı buldu.
Müge Anlı’nın Sana Söz dizisine konuk olacağı iddiası ile gündemleri derinden sarsmaya yetti! Peki, Sana Söz dizisine Müge Anlı mı konuk olacak? Müge Anlı, Sana Söz dizisine mi giriyor? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
14 Ara 2021 - 22:54 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.