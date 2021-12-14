- 14 Ara 2021 - 22:54

Müge Anlı Sana Söz Dizisine Konuk Oluyor! Elif Karaca'ya Büyük Destek! Yeni Bölüm Detayı Ortaya Çıktı!

Star TV ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Sana Söz, reyting çukuruna düşmeye başladı. Aldığı reytinglerde her hafta biraz daha gerileyen Sana Söz dizisi, bu düşüşün önüne geçmek için ilginç bir hamle yaptı. Konusu gereği Müge Anlı ve Tatlı Sert formatına benzer bir program yapan Sana Söz dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Star TV ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Sana Söz, reyting çukuruna düşmeye başladı. Aldığı reytinglerde her hafta biraz daha gerileyen Sana Söz dizisi, bu düşüşün önüne geçmek için ilginç bir hamle yaptı. Konusu gereği Müge Anlı ve Tatlı Sert formatına benzer bir program yapan Sana Söz dizisinin reytinglerdeki yükselişin adresi olarak yine Müge Anlı’yı buldu.

Müge Anlı’nın Sana Söz dizisine konuk olacağı iddiası ile gündemleri derinden sarsmaya yetti! Peki, Sana Söz dizisine Müge Anlı mı konuk olacak? Müge Anlı, Sana Söz dizisine mi giriyor? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

14 Ara 2021 - 22:54 - Dizi Haberleri

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