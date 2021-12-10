Moda insanın yaşam tarzının adeta bir özeti olarak şekilleniyor. Her burcun insanının birbirinden farklı moda anlayışları olduğu ise, yapılan çalışmalar ile çoktan kanıtlanmış bulunuyor. Bunun yanı sıra bazı burcun insanları gayet sıradan giyinip, toplumda görünmemeyi tercih ederken; bazı burcun insanları aykırı giyimleri ile hemen göze batıyor. Giydikleri ile bir bakanın dönüp bir daha baktığı o burçlar ise, görenleri bir hayli şaşırtıyor! Peki, hangi burç aykırı kıyafetler giyer? İşte bir bakanın kilitlenip kaldığı o burçlar…



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