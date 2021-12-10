Hangi Burç Aykırı Kıyafetler Giyer? İşte Bir Bakanın Kilitlenip Kaldığı O Burçlar…
Moda insanın yaşam tarzının adeta bir özeti olarak şekilleniyor. Her burcun insanının birbirinden farklı moda anlayışları olduğu ise, yapılan çalışmalar ile çoktan kanıtlanmış bulunuyor. Bunun yanı sıra bazı burcun insanları gayet sıradan giyinip, toplumda görünmemeyi tercih ederken; bazı burcun insanları aykırı giyimleri ile hemen göze batıyor. Sizde kıyafeti ile aykırı olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Moda insanın yaşam tarzının adeta bir özeti olarak şekilleniyor. Her burcun insanının birbirinden farklı moda anlayışları olduğu ise, yapılan çalışmalar ile çoktan kanıtlanmış bulunuyor. Bunun yanı sıra bazı burcun insanları gayet sıradan giyinip, toplumda görünmemeyi tercih ederken; bazı burcun insanları aykırı giyimleri ile hemen göze batıyor. Giydikleri ile bir bakanın dönüp bir daha baktığı o burçlar ise, görenleri bir hayli şaşırtıyor! Peki, hangi burç aykırı kıyafetler giyer? İşte bir bakanın kilitlenip kaldığı o burçlar…
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10 Ara 2021 - 23:26 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çi̇çek Yilmaz - Kova burcunu da koyduğun için çok teşekkür ederim
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.