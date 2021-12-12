Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Ekranlara Veda Ediyor! ATV'den Akıllara Durgunluk Veren Karar, Son Nokta Konuldu! Seyirci Resmen Delirdi! Züleyha’nın Ölümünden Sonra…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor! ATV kararını resmen verdi, son nokta konuldu! Seyirciyi deliye döndüren bu final, dengelerinde değişmesine neden oldu. Züleyha’nın ölümünden sonra her şeyin bittiğini gösteren Bir Zamanlar Çukurova, son bölüme geldiklerini resmen duyurdular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Demir Yaman’ın diziden ayrılmasının ardından reytinglerde düşüş yaşanmış ve dizinin final yapacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Züleyha’nın başına gelen ise ağızların açık kalmasına neden oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.