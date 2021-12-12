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12 Ara 2021 - 12:35

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Ekranlara Veda Ediyor! ATV'den Akıllara Durgunluk Veren Karar, Son Nokta Konuldu! Seyirci Resmen Delirdi! Züleyha’nın Ölümünden Sonra…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor! ATV kararını resmen verdi, son nokta konuldu! Seyirciyi deliye döndüren bu final, dengelerinde değişmesine neden oldu. Züleyha’nın ölümünden sonra her şeyin bittiğini gösteren Bir Zamanlar Çukurova, son bölüme geldiklerini resmen duyurdular! İşte merak edilen tüm detaylar…