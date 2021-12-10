Mehmet Ali Erbil’e Dehşet Veren Saldırı! Her Şey Kameralarla Belgelendi! Ağızlar Resmen Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’e dehşet veren bir saldırı düzenlendi! Her şey kameralara anbean yansırken; Mehmet Ali Erbil sevenleri ise şoke oldu! Eline aldığı sandalyeyle Mehmet Ali Erbil’e saldıran kişi, “Yok artık” dedirtti. Ağızları açık bırakan bu saldırı sonrasında Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Tam 4 yıl sonra ilk kez Kanal D ekranlarında yer alan yarışma programı Gelinim Mutfakta’yla sevenlerinin karşısına çıkan Mehmet Ali Erbil, dolu dizgin bir hafta yaşatmıştı. Mehmet Ali Erbil’le reytingleri de yükselen Gelinim Mutfakta, şok etmişti. Şimdi ise büyük şok Mehmet Ali Erbil’e gelen saldırıyla yaşandı. Gündeme bomba gibi düşen o anlar ise sosyal medyada yankılandı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.