Demet Özdemir Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Instagram’ı Cayır Cayır Yaktı! Oğuzhan Koç Sinir Krizine Girebilir! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den üstsüz şok pozlar! Instagram’ı cayır cayır yaktı! Oğuzhan Koç’un bu paylaşım sonrasında çok kıskanacağı ve sinir krizine gireceği konuşulmaya başlandı. Öyle bir paylaşımda bulundu ki, nefesler resmen kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
TV8 ekranlarında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alarak adını duyuran başarılı oyuncu Demet Özdemir, akılları başlardan aldı götürdü! Sevilerek takip edilen Demet Özdemir’in sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisi daha resmen eklendi. Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.