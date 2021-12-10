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10 Ara 2021 - 23:22

Demet Özdemir Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Instagram’ı Cayır Cayır Yaktı! Oğuzhan Koç Sinir Krizine Girebilir! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den üstsüz şok pozlar! Instagram’ı cayır cayır yaktı! Oğuzhan Koç’un bu paylaşım sonrasında çok kıskanacağı ve sinir krizine gireceği konuşulmaya başlandı. Öyle bir paylaşımda bulundu ki, nefesler resmen kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…