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10 Ara 2021 - 12:50

Zuhal Olcay Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Haluk Bilginer İle Yaşları Dikkat Çekti

Ekranların usta isimlerinden biri olan Zuhal Olcay, şimdilerde magazin takipçilerinin sıkı markajına girdi. En son Alev Alev dizisi ile seyircisinin karşısına çıkan Zuhal Olcay ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...