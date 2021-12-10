10 Ara 2021 - 12:50 Güncelleme: 10 Ara 2021 - 12:54
Zuhal Olcay Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Haluk Bilginer İle Yaşları Dikkat Çekti
Ekranların usta isimlerinden biri olan Zuhal Olcay, şimdilerde magazin takipçilerinin sıkı markajına girdi. En son Alev Alev dizisi ile seyircisinin karşısına çıkan Zuhal Olcay ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Ekranların usta isimlerinden biri olan Zuhal Olcay, şimdilerde magazin takipçilerinin sıkı markajına girdi. En son Alev Alev dizisi ile seyircisinin karşısına çıkan Zuhal Olcay, yaşı ve özel yaşamı ile herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Zuhal Olcay kaç yaşında? Zuhal Olcay kimdir, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
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10 Ara 2021 - 12:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.