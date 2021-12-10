- 10 Ara 2021 - 12:40 G: 10 Ara 2021 - 13:02

Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Yıldız ve Çağatay Resmen Evleniyor, Eda Ece İfşaladı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Sosyal Medya Çalkalandı! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde düğün var! Yıldız ve Çağatay resmen evleniyor. Eda Ece’nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu bu paylaşım her şeyi ifşaladı! Görenlerin ağzı açık kaldı, sosyal medya çalkalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümünde Yıldız milyonları şoke etmişti. Çağatay ve Kumru’yu evlenme teklifi ederken basan Yıldız, Kumru’yu ise evden kovmuştu. Tam evlilik teklifi alırken; Kumru’nun Yıldız baskını yemesi ise içlerin yağlarını eritmişti. Peki, neler oluyor?

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10 Ara 2021 - 12:40 Ankara- Yaşam

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