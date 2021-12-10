Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Yıldız ve Çağatay Resmen Evleniyor, Eda Ece İfşaladı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Sosyal Medya Çalkalandı! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde düğün var! Yıldız ve Çağatay resmen evleniyor. Eda Ece’nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu bu paylaşım her şeyi ifşaladı! Görenlerin ağzı açık kaldı, sosyal medya çalkalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümünde Yıldız milyonları şoke etmişti. Çağatay ve Kumru’yu evlenme teklifi ederken basan Yıldız, Kumru’yu ise evden kovmuştu. Tam evlilik teklifi alırken; Kumru’nun Yıldız baskını yemesi ise içlerin yağlarını eritmişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.