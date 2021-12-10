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10 Ara 2021 - 12:40

Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Yıldız ve Çağatay Resmen Evleniyor, Eda Ece İfşaladı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Sosyal Medya Çalkalandı! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde düğün var! Yıldız ve Çağatay resmen evleniyor. Eda Ece’nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu bu paylaşım her şeyi ifşaladı! Görenlerin ağzı açık kaldı, sosyal medya çalkalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…