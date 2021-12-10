Aleyna Tilki Ateş Saçtı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Sinirler Bozuldu! Gülşen Hakkında Konuşturmadı, Lafları Ağızlara Tıkadı!

Bir süredir konserlerde giydiği kıyafetler ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Gülşen, şimdi de Aleyna Tilki’nin gündemi haline geldi. Geçtiğimiz gün Gülşen’in giydiği kıyafetler ile ilgili konuşan Aleyna Tilki, hayranlarını bir hayli şaşırttı. Gülşen’i eleştirenlere de seslenen Aleyna Tilki, söylediği o sözler ile hayranlarına adeta “yok artık” dedirtti! Peki, Aleyna Tilki Gülşen hakkında ne dedi? İşte, detaylar…



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