Aleyna Tilki Ateş Saçtı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Sinirler Bozuldu! Gülşen Hakkında Konuşturmadı, Lafları Ağızlara Tıkadı!
Bir süredir konserlerde giydiği kıyafetler ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Gülşen, şimdi de Aleyna Tilki’nin gündemi haline geldi. Geçtiğimiz gün Gülşen’in giydiği kıyafetler ile ilgili konuşan Aleyna Tilki ile ilgili son detaylar haberimizde...
Bir süredir konserlerde giydiği kıyafetler ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Gülşen, şimdi de Aleyna Tilki’nin gündemi haline geldi. Geçtiğimiz gün Gülşen’in giydiği kıyafetler ile ilgili konuşan Aleyna Tilki, hayranlarını bir hayli şaşırttı. Gülşen’i eleştirenlere de seslenen Aleyna Tilki, söylediği o sözler ile hayranlarına adeta “yok artık” dedirtti! Peki, Aleyna Tilki Gülşen hakkında ne dedi? İşte, detaylar…
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10 Ara 2021 - 13:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.