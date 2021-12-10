Camdaki Kız Dizisinde Sema’nın Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Feride Sonunda Her Şeyi Açıkladı! En Sonunda Kafayı Yemişti…
Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan ve reytinglerin gözdesi haline gelen Camdaki Kız dizisi, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümü ile herkesi şoke etti. Nalan’ın giderek gerçeklere daha da yaklaştığı Camdaki Kız ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan ve reytinglerin gözdesi haline gelen Camdaki Kız dizisi, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümü ile herkesi şoke etti. Nalan’ın giderek gerçeklere daha da yaklaştığı Camdaki Kız dizisinde Sema’nın kim olduğu nihayet ortaya çıktı. Babası Adil Bey’i Sema İpekoğlu’nun mezarı başında gören Nalan, gerçekleri öğrenmek için annesinin karşısına geçti. Bu anlar ise, Camdaki Kız dizisinin adeta nefesini kesti! Peki, Camdaki Kız dizisinde Sema kim? Camdaki Kız dizisi Sema’nın hikayesi ne? İşte, detaylar…
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10 Ara 2021 - 13:22 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.