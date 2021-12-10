- 10 Ara 2021 - 13:29 G: 10 Ara 2021 - 13:34

Kuruluş Osman Dizisinden Müjde Üzerine Müjde Geldi! Ağızları Açık Bıraktı, Görenler Büyük Şoku Yaşadı! Bundan Sonra…

Yayınlanan son bölümü ile herkesi adeta şoke eden Kuruluş Osman dizisinden seyircisini neşeye boğacak bir müjde geldi. Şimdilerde Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarına giderek daha da yakınlaşan Kuruluş Osman dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...

Yayınlanan son bölümü ile herkesi adeta şoke eden Kuruluş Osman dizisinden seyircisini neşeye boğacak bir müjde geldi. Şimdilerde Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarına giderek daha da yakınlaşan Kuruluş Osman dizisi, 8 Aralık 2021 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde hiç beklenmedik bir çıkış yaptı. Öte yandan o çıkışı gören Kuruluş Osman dizisi seyircisi, heyecanlanmadan duramadı! Peki, Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman dizisinde neler oluyor? İşte, detaylar…


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10 Ara 2021 - 13:29 - Dizi Haberleri

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