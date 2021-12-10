Kardeşlerim Dizisine İki Ayrılık Daha Eklendi! Asiye Değil Ama O İsimler Diziye Vedasını Duyurdu! Artık Son Noktaya Gelindi…
Şu sıralar adeta bir yaprak dökümü yaşayan Kardeşlerim dizisinden iki kötü haber daha peş peşe geldi. Kardeşlerim dizisinin güçlü dinamiklerinden biri olan Halit Özgür Sarı’nın ayrılışının ardından diziden ayrılan Damlasu İkizoğlu’nun ayrılışını henüz atlatamamış olan Kardeşlerim seyircileri için son detaylar haberimizde...
Şu sıralar adeta bir yaprak dökümü yaşayan Kardeşlerim dizisinden iki kötü haber daha peş peşe geldi. Kardeşlerim dizisinin güçlü dinamiklerinden biri olan Halit Özgür Sarı’nın ayrılışının ardından diziden ayrılan Damlasu İkizoğlu’nun ayrılışını henüz atlatamamış olan Kardeşlerim seyircisi, yeni ayrılık iddiaları ile sarsıldı. Kardeşlerim dizisinden ayrılacak olan o isimleri görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Kardeşlerim dizisinden ayrılacak olan isim kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
10 Ara 2021 - 13:37 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.