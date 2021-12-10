Kardeşlerim Dizisine İki Ayrılık Daha Eklendi! Asiye Değil Ama O İsimler Diziye Vedasını Duyurdu! Artık Son Noktaya Gelindi…

Şu sıralar adeta bir yaprak dökümü yaşayan Kardeşlerim dizisinden iki kötü haber daha peş peşe geldi. Kardeşlerim dizisinin güçlü dinamiklerinden biri olan Halit Özgür Sarı’nın ayrılışının ardından diziden ayrılan Damlasu İkizoğlu’nun ayrılışını henüz atlatamamış olan Kardeşlerim seyircisi, yeni ayrılık iddiaları ile sarsıldı. Kardeşlerim dizisinden ayrılacak olan o isimleri görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Kardeşlerim dizisinden ayrılacak olan isim kim? İşte, detaylar…



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